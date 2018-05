PJ detém homem no aeroporto de Lisboa por tráfico de heroína

Arguido foi presente ao primeiro interrogatório judicial.

A Polícia Judiciária deteve um homem de nacionalidade estrangeiro no aeroporto Humberto Delgado devido a suspeitas de crime de tráfico de estupefacientes.



A identificação foi individuo foi possível devido ao controlo dos movimentos de passageiros provenientes de países considerados de risco na matéria. Segundo um comunicado da PJ, o objetivo do mesmo é a "prevenção da introdução de produtos estupefacientes em território nacional e outros países europeus através dos aeroportos internacionais."



Durante a detenção, foi ainda apreendida uma elevada quantidade de heroína transportada pelo suspeito numa mala proveniente de África. Se a mesma tivesse chegado ao mercado de distribuição ilícita, resultaria no equivalente a cerca de 38.400 doses individuais.



O arguido, de 66 anos, foi presente ao primeiro interrogatório judicial para a aplicação da medida de coação.