PJ detém homem por abusar de criança e tirar fotografias ao menor nu em Braga

Durante os últimos quatros meses, em pleno confinamento, abusou sexualmente de uma menina de 12 anos de quem se aproximou por ser amigo dos avós da vítima, que residem numa freguesia do concelho de Braga e cuidam da criança. O vidraceiro, de 41 anos, convenceu ainda a criança a enviar-lhe fotografias dela nua e enviava-lhe também imagens sexuais.



Foi detido pela PJ de Braga depois da menina ter contado tudo a um familiar. No telemóvel do pedófilo foram encontradas dezenas de imagens e conversas de cariz sexual com a menor, trocadas entre janeiro e maio passado. Esta sexta-feira, foi presente ao Tribunal de Braga.