PJ detém homem por abusos sexuais a "neta por afinidade" de sete anos

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, na ilha de São Miguel, por "fortes indícios da prática reiterada do crime de abuso sexual de crianças e um crime de pornografia de menores", anunciou hoje aquela força policial.

Em comunicado, o Departamento de Investigação Criminal dos Açores da PJ adianta que os factos "ocorreram na ilha de São Miguel" e "vitimaram uma criança com 7 anos de idade, neta por afinidade do arguido", acrescentando que o homem, de 62 anos, "se aproveitou da situação de coabitação para sujeitá-la aos referidos abusos".

No âmbito de busca domiciliária, "o visado foi encontrado na posse de milhares de ficheiros informáticos de pornografia de menores", ainda de acordo com a PJ.

Depois de presente a primeiro interrogatório judicial, o homem ficou com "as medidas de coação de prisão domiciliária, proibição de contactos com a vítima e ainda a de aceder à internet", lê-se no comunicado.