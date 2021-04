O apoio prestado à Unidade de Combate ao Cibercrime da Polícia Judiciária por uma empresa informática e um órgão de polícia europeu levou à detenção de um homem de 50 anos, casado e com filhos, pela posse de centenas de ficheiros informáticos de pornografia de menores.



A detenção ocorreu no concelho de Cascais. O material apreendido revelava sexo explícito com menores de 14 anos. Foi esta sexta-feira presente a interrogatório.

