PJ detém homem por prostituir, agredir e ameaçar jovem em Lisboa durante anos

A Polícia Judiciária deteve um homem de 62 anos, em Lisboa, "por fortes indícios da prática de mais de uma centena de crimes de recurso à prostituição de menores, e ainda perseguição e ofensas à integridade física", anunciaram as autoridades esta sexta-feira.

As agressões de cariz sexual ocorreram na casa do homem, por várias vezes, e começaram quando a vítima tinha dezasseis anos. O homem prometia dinheiro à jovem para cometer as agressões.

Após atingir a maioridade a jovem recusou continuar a relacionar-se sexualmente com o homem pelo que ele começou a ameaça-la, com fotos íntimas da vítima, e a agredi-la física e verbalmente. Devido à recusa da jovem, atualmente com 22 anos, o homem perseguiu a jovem por vários anos.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.