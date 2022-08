PJ detém homem por tentar matar outro com quem vivia em Beja

Um homem de 40 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeitas de ter tentado matar um colega de casa com recurso a arma branca.O incidente aconteceu na noite deste sábado, 20 de agosto, no concelho de Beja (Alentejo), no interior de uma casa partilhada pelo suspeito, pela vítima e por coabitantes - todos trabalhadores rurais -, confirma o comunicado divulgado pela PJ.Durante a investigação, as autoridades apuraram que o suspeito e a vítima, um homem de 41 anos, mantinham um relacionamento pessoal que tinha vindo a "deteriorar-se há dias".O homem fez uso de uma arma branca para agredir a vítima, causando-lhe graves lesões e que determinaram a condução da mesma ao Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja, onde se encontra com prognóstico reservado.O detido vai ser presente esta terça-feira a interrogatório Judicial, para aplicação das medidas de coação.