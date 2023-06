PJ detém homem que ateou fogo à casa dos pais após discussão com a namorada

O homem de 32 anos que no domingo agrediu a ex-namorada, partiu-lhe o pára-brisas do carro com uma pedra e ateou fogo à casa onde vive com os pais em Igreja Nova, Barcelos, foi detido, segunda-feira, pela Polícia Judiciária (PJ) de Braga, após ter recebido alta hospitalar. Está indiciado pelos crimes de incêndio, violência doméstica e dano com violência.









Os crimes foram cometidos depois de se ter desentendido com a ex-namorada. Além de a ter agredido e de ter lhe ter destruído carro, o homem barricou-se no quarto e ateou fogo ao colchão e ao guarda-roupa. Na sequência do incêndio, a casa ficou completamente destruída. As duas irmãs, a ‘ex’ e a mãe ainda tentaram apagar o incêndio, mas acabaram por ficar feridas e tiveram de receber tratamento médico.

O suspeito também foi hospitalizado por inalação de fumo. Durante o período em que esteve no hospital provocou desacatos com a equipa médica, o que obrigou à intervenção da polícia. Foi detido logo depois de receber alta. É esta quarta-feira presente a um juiz no Tribunal de Barcelos.