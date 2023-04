PJ detém homem que esfaqueou outro com x-ato no Bairro da Pasteleira no Porto

A PJ deteve um homem, de 40 anos, por ter tentado matar outro, também de 40 anos, com um x-ato, no Bairro da Pasteleira, no Porto. A vítima encontra-se hospitalizada em estado grave, mas estável. A força de segurança adianta, em comunicado, que o alegado crime aconteceu no dia 20 de março e está relacionado com tráfico e consumo de droga.

"Autor e vítima desentenderam-se por motivos relacionados com o consumo de estupefacientes, tendo o autor esfaqueado a vítima no pescoço com um x-ato, provocando-lhe graves lesões que lhe causaram perigo de vida", diz o comunicado. Posteriormente, o suspeito veio a ser agredido por populares.





O detido é de nacionalidade estrangeira e foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva.