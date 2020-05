PJ detém homem que incendiou espigueiros para assustar mulher em Viana do Castelo

A Polícia Judiciária de Braga anunciou hoje a detenção de um homem de 55 anos, suspeito de ter incendiado dois espigueiros no valor de 15 mil euros, para assustar a mulher, que tinha abandonado recentemente a casa de família, devido à violência doméstica.



O incêndio aconteceu na madrugada de 8 para 9 de abril, no logradouro da casa dos pais da vítima, numa freguesia do concelho de Viana do Castelo.

Em comunicado, a PJ de Braga esclarece que o detido, trabalhador agrícola, "atuou num quadro de vingança e de violência doméstica, sendo a principal vítima a sua esposa, de 54 anos de idade, de quem se encontrava separado".



Em pouco mais de um mês, a investigação da PJ de Braga conseguiu recolher elementos de prova que levaram à detenção do autor dos crimes.



Ao que o CM apurou, o agricultor, confessou apenas parte dos atos. É presente hoje ao Juiz de instrução do Tribunal de Viana do Castelo.