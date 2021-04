PJ detém homem que possuía mais de um quilo de droga psicadélica do Peru

Um homem de 49 anos, de Mangualde, foi detido pela Polícia Judiciária em flagrante delito com 1,4 Kg de DMT (dimetiltriptamina), uma droga psicadélica proveniente do Peru.Segundo comunicado da PJ, o suspeito importou o estupefaciente habitualmente conhecido por "ayahuasca".Na busca realizada à sua casa, em cumprimento de mandado judicial, foram ainda apreendidos mais cerca de 700 g do mesmo tipo de estupefaciente e 9 gramas de um produto que se suspeita tratar-se de anfetaminas.O detido, sem antecedentes criminais, foi presente no dia de ontem às Autoridades Judiciárias competentes no Tribunal Judicial de Viseu, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de obrigação de apresentações bissemanais no Órgão de Polícia Criminal da sua área de residência.