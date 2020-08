A Polícia Judiciária identificou e deteve, esta quinta-feira, um operário da construção civil que tentou matar um colega de trabalho com um martelo.Os factos ocorreram ao início da noite de 26 de agosto, em São Martinho de Sardoura, Castelo de Paiva, quando o agressor, de 41 anos, retaliou uma queixa-crime contra o colega.A vítima foi agredida violentamente no tronco e cabeça com o martelo, junto ao local de trabalho, colocando-se em fuga depois.