PJ detém homem que tentou matar filho com bebida envenenada na Guarda

Um homem de 47 anos foi detido pela Pj da Guarda por ter tentado matar por envenenamento um filho, maior de idade, e por violência doméstica contra a ex-mulher e um filho comum, de 12 anos.

A detenção ocorreu na quarta-feira e foi anunciada esta quinta-feira. Os crimes ocorreram no concelho de Meda.

O homem mantinha uma relação conflituosa com o filho maior. A PJ descreve que tentou envenenar uma bebida do jovem. Foi um familiar da vítima a aperceber-se "acidentalmente" de "algo anormal" no recipiente e denunciou o caso às autoridades.

Já os crimes de violência doméstica, ocorreram "de forma reiterada, há vários anos e na residência em que todos coabitavam".

O homem, desempregado, vai ser presente a juiz pelos crimes de homicídio qualificado na forma tentada e violência doméstica, por maus tratos psíquicos.