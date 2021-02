PJ detém homem que tentou matar outro na Amadora com três tiros

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, com 32 anos de idade, por fortes indícios da prática de crimes de homicídio, na forma tentada e de violência doméstica.Devido a uma "altercação entre o agressor e a vítima", o homem ameaçou alvejar outro, de 44 anos, no passado dia 30 de dezembro na via pública, na Amadora, de acordo com um comunicado da polícia.Segundo o comunicado da PJ, o suspeito "é uma pessoa conflituosa e utilizador frequente de armas de fogo", e tem um comportamento violento com membros da família.