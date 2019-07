PJ detém homem suspeito de abusar de criança de 14 anos nos Açores

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta segunda-feira a detenção, na ilha de São Miguel, Açores, de um homem suspeito da prática reiterada do crime de abuso sexual de menores dependentes.Em comunicado, o departamento de Investigação Criminal de Ponta Delgada da PJ adianta que "os abusos ocorreram recentemente em casa do suspeito, na ilha de São Miguel, que se aproveitou do grau de parentesco muito próximo que tinha com a criança", uma rapariga de 14 anos, para "a molestar sexualmente, durante cerca de duas semanas".O detido, de "34 anos e trabalhador da construção civil, foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida coativa de prisão preventiva", acrescenta o comunicado.