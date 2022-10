PJ detém homem suspeito de abusar sexualmente de criança de 12 anos

Um homem de 27 anos de idade foi detido pela Polícia Judiciária de Braga por ser "suspeito da eventual prática de vários crimes de abuso sexual de criança agravados", foi anunciado em comunicado esta quarta-feira.O suspeito, residente no concelho de Celorico de Basto, terá abusado de uma menor de apenas 12 anos, durante o verão do ano passado, no período de férias escolares, na casa da vítima.O homem ter-se-á aproveitando da "relação de confiança estabelecida com a família" da vítima, para quem efetuava trabalhos agrícolas pontuais, para praticar os abusos."O detido vai ser presente à autoridade judiciária para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas", acrescentou a PJ em comunicado.