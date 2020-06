PJ detém homem suspeito de dar golpe do 'Placard' em Sintra

A PJ de Lisboa deteve um dos três homens que, a 17 de fevereiro deste ano, assaltaram à mão armada uma papelaria em Monte Abraão, concelho de Sintra, para roubar apostas do jogo Placard.

Além do detido, de 19 anos, participaram outros dois homens no roubo. Estes estão ainda por identificar.

Tal como mostra a videovigilância do assalto, divulgada pelo CM, a funcionária da papelaria recusou registar as apostas e foi ameaçada com uma arma de fogo, sendo ainda agredida à chapada.

Os assaltantes fugiram sem consumar o roubo.