PJ detém homem suspeito de homicídio em Portalegre

Um homem de 45 anos foi detido esta quarta-feira pela Polícia Judiciária (PJ), suspeito de homicídio na forma tentada ocorrido junto ao acesso a uma residência, em Benavila, no concelho de Avis, Portalegre.



De acordo com a PJ em comunicado, o "o arguido, munido de uma faca, terá desferido um golpe na zona do pescoço da vítima, um homem de 37 anos, provocando uma extensa e profunda lesão".





O suspeito vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para que lhe sejam aplicadas as medidas coação perante a violência dos factos praticados.