PJ detém homem suspeito de lucrar milhares de euros por extorsão a duas mulheres

Um homem, de 42 anos, foi detido, esta sexta-feira, por suspeita de extorsão a duas mulheres, de 26 e 45 anos, pela Polícia Judiciária (PJ) de Évora.



De acordo com o comunicado da PJ, as vítimas, emocionalmente vulneráveis, eram conhecidas do suspeito.

"Os atos delituosos decorreram nos últimos dois anos, período durante o qual, lhes extorquiu mais de dezenas de milhares de euros, num contexto de ameaças constantes e claro abuso das suas dependências emocionais", diz o comunicado.

O detido será presente a primeiro interrogatório judicial, este sábado, para aplicação de medidas de coação.