PSP detém homem suspeito de mais de 30 crimes de burlas pela internet

Um homem de 31 anos foi detido por suspeita de cometer mais de 30 crimes de burla qualificada.



De acordo com um comunicado do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, o suspeito realizou diversas burlas através da internet, "fazendo-o através de anúncios de compra de bens eletrónicos que eram colocados pelos ofendidos em várias plataformas de venda na internet".





O homem, que demonstrava interesse em adquirir equipamentos que estavam à venda em plataformas da internet, simulava transferências bancárias através de aplicações designadas para o efeito. De forma a dar tornar verídico o negócio, o suspeito enviava o comprovativo da ordem de transferência. No entanto, o dinheiro nunca chegada aos lesados."Uma vez na posse dos objetos, o suspeito continuava a atender as chamadas dos ofendidos com reclamações dos pagamentos em falta, alegando a existência de problemas com as entidades bancárias, descartando desta forma toda e qualquer responsabilidade na falta dos pagamentos, facto que foi levando as pessoas a assumir que tinham sido ludibriadas", pode ler-se no comunicado das autoridades.A investigação, que durou aproximadamente um ano, permitiu identificar o suspeito, que terá causado um prejuízo patrimonial superior a 28 mil euros.Durante as buscas domiciliárias à casa do suspeito foram apreendidos vários objetos provenientes das burlas, nomeadamente um computador, um monitor de computador, um tablet e um telemóvel.

O detido, que detém inúmeros registos criminais, foi presente ao Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, tendo ficado em prisão preventiva.