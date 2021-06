PJ detém homem suspeito de sequestrar e violar prostitutas em Setúbal, Lisboa e Sintra

A Polícia Judiciária de Lisboa deteve um homem suspeito de violar, sequestrar e roubar várias mulheres nas regiões de Setúbal, Lisboa e Sintra.

Os casos ocorreram entre agosto de 2020 e o passado dia 11 de junho.

Segundo um comunicado das autoridades, o suspeito contactava as vítimas, que se dedicavam à prostituição, fazendo-se passar por um "normal cliente". Já na residência das mulheres "manietava-as, violava-as e roubava-as, com recurso a elevado grau de violência, inculcando nas vítimas temor exacerbado", revelaram as autoridades.

O agressor é já reincidente neste tipo de crimes, tendo sido condenado a uma pena efetiva de 10 anos de prisão. Saiu em liberdade condicional a 13 de agosto do ano passado.

As vítimas não apresentaram queixa de imediato devido ao grau de violência e de ameaças de que eram alvo. De acordo com a investigação das autoridades, poderão existir mais crimes que ainda não foram denunciados.

O detido será esta quarta-feira presente a primeiro interrogatório judicial.