PJ detém homem suspeito de tentar matar amigo da ex-companheira

A Polícia Judiciária deteve, esta quinta-feira, um homem de 46 anos suspeito de tentar matar um amigo da ex-companheira, em Benavente.A vítima é um homem de 32 anos que tentou evitar episódios de violência entre o agressor e a ex-companheira deste. "Os atos delituosos ocorreram na sequência de uma relação conflituosa e abusiva entre o presumível autor e uma antiga companheira, tendo a vítima, amiga desta, encetado contacto pessoal com o agressor, no sentido de tentar evitar novos episódios violentos.", pode ler-se no comunicado da PJ.O crime aconteceu na residência do agressor no passado dia 30 de junho. A vítima foi agredida com uma arma branca numa zona corporal vital e foi operado de urgência para "impedir a sua morte".