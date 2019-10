PJ detém homem suspeito de tráfico de droga no Porto

Um homem de 34 anos e de origem asiática foi detido no Porto por suspeita de crime de tráfico de droga, anunciou esta segunda-feira a Polícia Judiciária (PJ).De acordo com nota desta força policial, a detenção ocorreu na quinta-feira, "quando o suspeito diligenciava por saber o estado de uma encomenda de estupefaciente que havia remetido para um país europeu"."A ação célere desenvolvida permitiu, para além da detenção do suspeito, a apreensão de 19,65 quilogramas de cabeços de liamba e 460 euros em notas do BCE", descreve a PJ.O detido, oriundo de país asiático, é vendedor e tem autorização de residência em Espanha. Depois de ter sido presente às autoridades judiciárias, o homem ficou em prisão preventiva."A investigação irá prosseguir para identificação de outros elementos relacionados com esta operação de exportação de liamba e suas ramificações internacionais", termina a nota da PJ.