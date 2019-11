PJ detém homem suspeito do crime de pornografia de menores

A Polícia Judiciária deteve um homem, de 55 anos, suspeito do crime de pornografia de menores agravado.



"Na sequência da realização de uma busca domiciliária, no Seixal, [a polícia] procedeu à apreensão de diversos suportes informáticos contendo inúmeros ficheiros, imagens e vídeos relativos a pornografia infantil", pode ler-se no comunicado

O detido, que se dedicava à prática reiterada do crime, será presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.