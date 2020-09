PJ detém incendiários de moto em Abrantes

A Polícia Judiciária de Leiria deteve dois homens, de 30 anos, residentes no concelho de Abrantes, suspeitos de atearem seis fogos no concelho de Mação, entre julho e setembro deste ano.









Um dos suspeitos está desempregado e o outro trabalha como manobrador. Para iniciar os incêndios, os dois deslocavam-se de moto para zonas remotas, onde usavam métodos de chama direta. A investigação da PJ não conseguiu deslindar qualquer motivo dos crimes.

Os arguidos foram ouvidos em primeiro interrogatório judicial, no tribunal de Santarém, que lhes decretou prisão preventiva. Será na cadeia que irão aguardar até que estejam reunidas as devidas condições legais para que passem ao regime de prisão domiciliária com vigilância eletrónica.