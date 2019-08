PJ detém informático pedófilo em Sintra

A Polícia Judiciária deteve um homem de 53 anos na zona de Sintra, suspeito da aquisição e partilha de ficheiros contendo pornografia com menores de 16 anos.O técnico de informática foi presente a primeiro interrogatório no tribunal de Sintra, tendo um juiz determinado que saísse em liberdade mas obrigado a comparecer todos os dias perante as autoridades.O homem já se encontrava a ser investigado desde janeiro pela Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica UNC3T e a atividade criminosa remonta a, pelo menos, 2011.Com elevados conhecimentos informáticos, o homem acedia a sites internacionais onde adquiria e partilhava fotografias e vídeos. Até ao momento, a Judiciária terá identificado mais de mil ficheiros guardados no computador portátil do suspeito. Foram ainda apreendidos outros meios eletrónicos.A detenção teve lugar na segunda-feira e foi o culminar de uma investigação que começou numa ação de prevenção contra este tipo de crimes.