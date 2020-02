PJ detém jovem de 21 anos por tentativa de homicídio nas imediações de espaço de diversão noturna

A Polícia Judiciária deteve na segunda-feira, 3 de fevereiro, um homem de 21 anos pela prática de dois crimes de homicídio qualificado na forma tentada.Tudo aconteceu na manhã do dia 14 de dezembro do ano passado, num espaço de diversão noturna na cidade do Porto.Na sequência de uma discussão por motivo fútil, segundo avançou a PJ, o homem de 21 anos, munido de uma arma de fogo, fez vários disparos na direção das vítimas, dois jovens que estavam naquele espaço, atingindo-os com gravidade. Ambos correram risco de vida.O detido, aprendiz de serralheiro, já tinha antecedentes criminais por pose de arma e outros crimes violentos.O jovem de 21 anos vai ser presente à Autoridade Judiciária competente para primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação adequadas.