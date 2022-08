PJ detém jovem de 22 anos por tentar matar homem com uma pá durante discussão em bar de Caminha

A Polícia Judiciária de Braga deteve um jovem de 22 anos por tentar matar um homem durante uma discussão num bar em Moledo, Caminha.O crime ocorreu na madrugada de 23 de julho quando a vítima e o agressor se envolveram numa violenta discussão no interior de um bar. Segundo apurou o, durante os desacatos a vítima ameaçou o agressor com uma faca pelo que o jovem de 22 anos decidiu ir ao exterior do bar pegou numa pá e desferiu um golpe violento na cabeça da vítima.O homem foi levado para o hospital e continua internado.O agressor, já com antecedentes criminais, vai ser presente a primeiro interrogatório para conhecer as medidas de coação.