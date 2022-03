PJ detém jovem de 25 anos suspeito de tentar matar homem à facada no Barreiro

Um jovem de 25 anos foi detido por suspeitas de homicídio qualificado, na forma tentada, e detenção de arma proibida, no Barreiro.



De acordo com um comunicado enviado pelas autoridades, a vítima, um homem de 20 anos, dirigiu-se à casa da namorada do suspeito no passado dia 22 de março para acordar o pagamento de danos causados à viatura da mesma.





Após ter tocado à campainha, o suspeito abriu a porta e começou a agredir a vítima, "desferindo-lhe várias facadas que levaram à necessidade de receber tratamento hospitalar".O suspeito apresentou-se depois na esquadra onde acabou por ser detido pela Polícia Judiciária.Ficou em prisão preventiva após primeiro interrogatório judicial.