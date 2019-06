PJ detém jovem de 26 anos por transportar 54 mil doses individuais de cocaína

Um cidadão estrangeiro, vindo da América do Sul, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por transportar por via aérea "elevada quantidade de cocaína", informou esta terça-feira esta polícia.O detido, de 26 anos, que trazia a droga dissimulada em roupa que levava na bagagem, foi submetido a primeiro interrogatório judicial, tendo ficado em prisão preventiva.De acordo com a PJ, a cocaína, caso chegasse aos circuitos ilícitos de distribuição, seria suficiente para a composição de pelo menos 54.000 doses individuais.A investigação deste caso prossegue a cargo da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes (UNCTE) da PJ.