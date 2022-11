A Polícia Judiciária de Lisboa prendeu um jovem de 18 anos, de um gangue juvenil do concelho da Amadora, por dois roubos com arma de fogo a estrangeiros. Os crimes ocorreram perto do Bairro da Cova da Moura, a 22 de agosto.Com o apoio de um comparsa por identificar, o jovem atacou as vítimas, de 35 e 30 anos, num carro. Roubou telemóveis e outros artigos. A PJ prendeu o suspeito, e recuperou parte dos bens. O detido ficou na cadeia.