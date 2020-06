PJ detém jovem suspeito de abusar sexualmente de familiares menores em Gondomar

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem suspeito de abusar sexualmente de crianças suas vizinhas e familiares, em Gondomar, no distrito do Porto, desde 2018, revelou hoje aquela força policial.

Em comunicado, a PJ refere que o detido, de 24 anos e auxiliar de ação direta, é ainda suspeito da autoria do crime de pornografia de menores.

"O arguido, vizinho e familiar das vítimas, aproveitando um certo ascendente que tinha sobre estas, bem como a falta de controlo parental, foi praticando atos sexuais de relevo com aquelas, o que lhe permitiu satisfazer os seus instintos mais primários de natureza sexual", afirma a PJ.

De acordo com a polícia, as menores, "primas por afinidade" do detido, "vinham sendo abusadas desde 2018, quando ainda tinham 13 anos".

O jovem, que não tem antecedentes criminais, vai agora ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.