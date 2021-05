PJ detém motorista em Braga por abusos sexuais de crianças e pornografia de menores

A Polícia Judiciária de Braga deteve um homem, de 42 anos, motorista de T.I.R. em Braga, pelos crimes de abuso sexual de crianças e pornografia de menores."A atividade delituosa do suspeito foi detetada numa investigação ativa na Alemanha, na qual foi possível identificar ramificações com suspeitos residentes noutros países europeus. Os crimes em investigação ocorreram, pelo menos, desde dezembro de 2019 e prolongaram-se até à atualidade", revelam em comunicado as autoridades.Em causa está sobretudo a obtenção/produção e partilha, através de redes sociais ou aplicações digitais similares, algumas acessíveis apenas através da "dark web", de ficheiros de cariz pornográfico envolvendo menores, do sexo masculino, da faixa etária pré-adolescente.O suspeito vai ser presente à autoridade judiciária para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.