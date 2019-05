PJ detém motorista suspeito de inserir droga em prisão de Aveiro

Um homem de 43 anos foi, esta quinta-feira, detido pela Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Aveiro e com a colaboração do Estabelecimento Prisional de Aveiro, pela "prática do crime de tráfico de estupefacientes agravado".Segundo o comunicado da PJ enviado às redações, o suspeito é motorista e pretendia, através de visitas a um familiar próximo que se encontra a cumprir pena no Estabelecimento Prisional de Aveiro, inserir de forma dissimulada elevadas quantidades de Haxixe.O detido será presente, esta quarta-feira, a um juiz no Departamento de Investigação e Ação Penal de Aveiro para primeiro interrogatório.