Polícia Judiciária (PJ) deteve uma mulher de 53 anos suspeita de matar o marido, na residência do casal, na Murtosa, distrito de Aveiro, no passado dia 21 de maio.A suspeita foi internada no Serviço de Psiquiatria do Centro Hospitalar do Baixo Vouga – Hospital Infante D. Pedro em Aveiro, tendo-lhe sido dada alta médica na terça-feira, informou a PJ em comunicado.