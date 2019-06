PJ detém mulher por assalto à mão armada em Vila Franca de Xira

Uma mulher de 36 anos foi detida pela Polícia Judiciaria no concelho de Vila Franca de Xira pela prática de um crime de roubo cometido com uma arma de fogo num posto gasolina, foi esta quarta-feira anunciado.Em comunicado, a PJ avança que através de uma investigação as autoridades apuraram que a arguida, detida na terça-feira, terá entrado num posto de abastecimento de combustível, no concelho de Vila Franca de Xira, no passado dia 16 de maio, pelas 06h00.Segundo a PJ, a detida tem antecedentes criminais, tendo sido já sujeita a pena de prisão efetiva, por crimes idênticos. A mesma força de segurança revelou que irá continuar diligências para apurar o envolvimento da arguida em situações semelhantes.