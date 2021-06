PJ detém mulher suspeita de assassinar marido em casa em Celorico de Basto

A Polícia Judiciária de Braga deteve uma mulher de 61 anos, em Celorico de Basto, suspeita de ter assassinado o marido, em dezembro do ano passado, em casa, com um "número indeterminado" de pancadas na cabeça, face e pescoço. O crime ocorreu no dia 13 de dezembro, na casa onde o casal vivia, na vila de Gandarela, Celorico de Basto. A vítima, João Luciano Magalhães, de 63 anos, varredor da Câmara Municipal de Celorico de Basto, foi encontrado num cenário de horror: desfigurado e com o crânio desfeito.

Seis meses após o homicídio e já com vasta prova recolhida, a PJ de Braga avançou para a detenção da mulher, que é funcionária da Escola Básica 2+3 da vila de Gandarela. A mulher passou a noite nas celas da PJ, em Braga e hoje é ouvida em primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Instrução Criminal de Guimarães, indiciada por um crime de homicídio qualificado.

João Luciano Magalhães, de 63 anos, foi brutalmente assassinado enquanto dormia, a 13 de dezembro do ano passado. O corpo foi encontrado por dois amigos num cenário de tragédia: o rosto estava totalmente desfigurado e o crânio desfeito, mas no local, que estava fechado à chave, não havia sinais do objeto usado no crime.

A mulher, agora arguida, contou às autoridades que o marido tinha saído para ir à caça com os amigos e que no regresso se terá deitado no quarto que usava, no rés-do-chão da habitação. Terá dito que só deu pela sua falta à hora de jantar e foi então que ligou aos amigos para a ajudarem a localizar o marido.

A versão da mulher levantou suspeitas às autoridades que agora avançaram para a detenção, com mandado emitido pelo Tribunal de Guimarães.