A Polícia Judiciária (PJ) deteve, na quinta-feira, uma mulher, de 50 anos, por suspeitas da prática do crime de homícidio, no Porto.Os agentes revelaram que a vítima, um homem de 44 anos, foi ferido "com um objeto corto perfurante no peito" junto ao Bairro do Cerco e que morreu no hospital, de acordo com um comunicado da PJ. Tanto a suposta agressora como a vítima têm referências policiais ligadas ao tráfico de droga.A detida foi presente a primeiro interrogatório judicial e ficou em prisão preventiva.