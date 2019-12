PJ detém pai que abusou sexualmente da filha de 12 anos

A Polícia Judiciária (PJ) de Aveiro deteve um homem de 40 anos suspeito de ter abusado sexualmente de uma filha de 12 anos, informou esta quinta-feira aquele órgão de polícia criminal.

Em comunicado, a PJ refere que os factos criminosos ocorreram na habitação onde moravam numa das freguesias da periferia norte da cidade de Águeda.

Os indícios colhidos até ao momento apontam no sentido de os abusos sexuais terem começado em junho do corrente ano, tendo perdurado desde então de forma reiterada ao longo do tempo, sempre "sob constrangimento psíquico de ameaças várias", refere a mesma nota.

Segundo a Judiciária, os abusos "foram agora denunciados na sequência de comportamentos inapropriados da menor em contexto do relacionamento interpares na escola, que se revelaram indiciadores dos abusos de que era vítima."

O homem, pintor de construção civil, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.