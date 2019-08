PJ detém pastor suspeito de atear fogo em Gouveia

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta quinta-feira a detenção de um pastor de 46 anos, que é suspeito de atear um fogo no concelho de Gouveia, distrito da Guarda.Em comunicado, o Departamento de Investigação Criminal da PJ Guarda explica que, em colaboração com a GNR de Gouveia, deteve, na terça-feira, "o presumível autor de um crime de incêndio florestal de significativas dimensões", ocorrido no dia 26 de julho, pelas 18:45, na localidade de Ribamondego, no concelho de Gouveia.Segundo a fonte, o detido "é um pastor local assalariado, sobre o qual recaem fortes suspeitas de ter ateado vários focos de incêndio numa zona de pasto e de mato, com recurso a chama direta".O incêndio "causou a destruição de aproximadamente 56 hectares de coberto vegetal, correspondendo aos diversos pontos de início e zonas adjacentes, provocando avultados prejuízos, que só não foram ainda mais gravosos devido à ação eficaz dos bombeiros, que prontamente acorreram ao local, inclusive com o apoio de meios aéreos", relata a PJ da Guarda."Na verdade, não fosse a rápida intervenção destes [dos bombeiros], o incêndio poder-se-ia, muito facilmente, ter propagado a áreas florestais mais densas e até mesmo à própria povoação de Ribamondego", admite a fonte.O detido foi presente às competentes autoridades judiciárias para primeiro interrogatório e ficou sujeito à medida de coação de prisão preventiva.