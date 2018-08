Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PJ detém predador sexual em Aveiro

Suspeito tem antecedentes criminais.

12:13

Um homem de 47 anos foi identificado e detido pela Polícia Judiciária por ser suspeito de crimes de coação sexual, nomeadamente abuso sexual, importunação sexual e sequestro praticados desde o verão de 2017, em Aveiro.



Segundo um comunicado da Polícia Judiciária, quatro situações foram participadas desde o ano passado, com os alvos a serem duas crianças de 11 anos e duas pessoas adultas.



O homem tinha como padrão atrair as vítimas para locais que não eram habitados quando estavam sozinhas.



O suspeito, com antecedentes criminais vai ser presente às autoridades para primeiro interrogatório e lhe serem aplicadas as medidas de coação.