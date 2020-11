PJ detém quatro elementos de grupo criminoso que importava droga para Portugal

A Polícia Judiciária deteve quatro homens por suspeitas de pertencerem a um grupo criminoso organizado, que se dedicava à importação de droga para Portugal para depois a enviarem para outros países europeus.

Segundo a PJ, os detidos são todos portugueses, entre os 39 e os 46 anos, tendo o juiz aplicado a dois deles a medida de coação de prisão preventiva.

Em comunicado, a PJ refere que as detenções aconteceram depois de ter sido detetado, no terminal de carga do Aeroporto Humberto Delgado em Lisboa, uma encomenda contendo cerca 106 quilos de Khat.

O Khat (Catha Edulis) é uma planta nativa das zonas tropicais da África Oriental e da Península Arábica, que contém um alcaloide denominado catinona, substância psicoativa que produz efeitos idênticos aos das anfetaminas e metanfetaminas.