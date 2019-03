Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PJ detém suspeito de abusar das filhas menores da companheira em Guimarães

A detenção ocorreu na sequência de uma denúncia e fora de flagrante delito.

Por Lusa | 18:58

A Polícia Judiciária de Braga deteve em Guimarães um homem de 49 anos "fortemente indiciado" por abuso sexual de crianças, sendo as vítimas filhas da sua companheira, disse hoje à Lusa fonte daquela força.



Segundo a fonte, as duas vítimas são meninas, têm atualmente 14 anos e sofreram "vários abusos" ao longo de dois anos de coabitação com o agressor.



A detenção ocorreu na sequência de uma denúncia e fora de flagrante delito.



O suspeito vai ser presente a tribunal para primeiro interrogatório judicial e aplicação das respetivas medidas de coação.