Detido suspeito de abusar sexualmente de vizinho de 13 anos em Aguiar da Beira

Um homem com 73 anos foi detido em Aguiar da Beira, no distrito da Guarda, por suspeita de abuso sexual de crianças, anunciou esta terça-feira a Polícia Judiciária (PJ).Segundo um comunicado do Departamento de Investigação Criminal da PJ da Guarda, o detido está "fortemente indiciado pela prática reiterada, nomeadamente durante o mês findo [de agosto], de atos de abuso sexual de crianças, na localidade de Aguiar da Beira, sendo a vítima um menor de 13 anos"."Os abusos foram cometidos num contexto de proximidade social entre autor e vítima, que são vizinhos", acrescenta a PJ.De acordo com a nota policial, o detido vai ser presente às autoridades judiciárias para primeiro interrogatório e aplicação de eventuais medidas de coação.