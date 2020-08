PJ detém suspeito de atear cinco fogos em Braga

A Polícia Judiciária (PJ) deteve na segunda-feira um homem, de 64 anos, suspeito de atear este mês cinco incêndios florestais em Braga, adiantou hoje aquela força policial.

Em comunicado, a PJ explica que os incêndios ocorreram "numa freguesia da cidade de Braga, no período compreendido entre os dias 12 e 22 de agosto".

Segundo a PJ de Braga, "os incêndios foram ateados pelo arguido com recurso a chama direta" e "tiveram início na vegetação arbustiva e herbácea existente num lote de terreno, colocando em perigo habitações ali construídas em lotes adjacentes, bem como várias viaturas automóveis estacionadas nas proximidades, e ainda os equipamentos públicos para recolha de resíduos ali colocados".

"O terreno onde ocorreram os incêndios está inserido na malha urbana da cidade de Braga", lê-se.

Após atear os fogos, refere a PJ, "o arguido abandonou o local, assim se conformando com a propagação do incêndio, e as consequências nefastas que daí poderiam advir".

A PJ explica ainda que as diligências realizadas "permitiram a recolha de substanciais elementos de prova, que conduziram à detenção fora de flagrante delito".

O detido vai ser hoje presente às autoridades judiciárias competentes para interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.