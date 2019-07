PJ detém suspeito de ter ateado fogo florestal em Ourique

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem por suspeitas de ter ateado um incêndio florestal, esta semana, que destruiu mato e pasto no concelho de Ourique, no distrito de Beja, foi esta sexta-feira anunciado.O homem, de 33 anos, trabalhador da construção civil e com antecedentes criminais por um crime contra a liberdade sexual, foi detido na quinta-feira, na sequência de uma investigação tutelada pelo Ministério Público de Ourique, adiantou à agência Lusa fonte da PJ.Segundo a fonte, o homem, que foi detido pela Diretoria do Sul da PJ, vai ser presente ao Tribunal de Ourique para primeiro interrogatório e eventual aplicação de medidas de coação.De acordo com a PJ, num comunicado enviado hoje à Lusa, na terça-feira, cerca das 16:25, o homem, com um isqueiro, terá ateado, na berma de uma estrada, na freguesia de Garvão e Santa Luzia, concelho de Ourique, um foco de incêndio, que foi "prontamente combatido por duas corporações de bombeiros que impediram a propagação e progressão das chamas"."A célere intervenção dos bombeiros limitou a área ardida, essencialmente de mato rasteiro e pasto", mas chegou a estar "em perigo" uma "vasta zona com montado e eucaliptal", refere a PJ.