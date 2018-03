Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PJ detém suspeito de tráfico de estupefacientes em Viseu

Homem de 31 anos tem antecedentes pela prática do mesmo tipo de crime.

Um homem de 31 anos foi esta quinta-feira detido em flagrante delito pela Polícia Judiciária (PJ), na zona de Viseu, pela presumível prática de um crime de tráfico de estupefacientes.



Segundo a PJ, o homem foi detido pelo Departamento de Investigação Criminal da Guarda que, no decurso de diligências realizadas na zona de Viseu, apreendeu 80 doses individuais de canábis, bem como objetos indiciadores da alegada prática do crime de tráfico de estupefacientes.



O detido tem antecedentes pela prática do mesmo tipo de crime, indica a PJ em comunicado divulgado esta quinta-feira.



O homem vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.