Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PJ detém terceiro suspeito de tentativa de homicídio de familiar em Évora

Caso já tinha levado à detenção de um pai e filho. Vítima está fora de perigo de vida.

Por Lusa | 15:48

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta quinta-feira a detenção de um terceiro suspeito de estar envolvido na tentativa de homicídio de um familiar com uma arma de fogo, ocorrida, no domingo, num bairro social de Évora.



Em comunicado enviado à agência Lusa, a PJ indicou que o terceiro detido é suspeito da prática, em coautoria com outros dois homens, o pai e irmão, dos crimes de homicídio qualificado, na forma tentada, e de detenção de arma proibida.



Segundo a Judiciária, foi apreendida "a arma de fogo supostamente usada no crime".



Os outros dois suspeitos, de 59 e 30 anos, foram detidos "há dois dias", referiu a PJ, assinalando que estes ficaram sujeitos à medida de coação de prisão preventiva, após primeiro interrogatório judicial.



Os factos, realçou a Polícia Judiciária, ocorreram no domingo à noite, num bairro social da cidade de Évora, onde habitam agressores e vítima.



Por "quezílias familiares", a vítima foi atingida por disparos de uma arma de fogo, em consequência dos quais foi conduzida ao hospital para receber tratamento hospitalar, "encontrando-se fora de perigo de vida", adiantou um comunicado da Judiciária.



O terceiro detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação de eventuais medidas de coação.



O Ministério Público é coadjuvado neste inquérito pela Polícia Judiciária de Évora.