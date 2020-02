Um homem de 29 anos foi detido, em Setúbal, pela Polícia Judiciária por fortes indícios do crime de tráfico de estupefacientes.O suspeito forneceu nove quilos de pólen de haxixe que foram apreendidos, em Ponta Delgada, no final do mês de setembro de 2019, a um grupo de traficantes, composto por dois homens e uma mulher.

O detido é desempregado e tem antecedentes criminais. Foi presente às Autoridades Judiciárias, tendo-lhe sido aplicada a medida coativa de prisão preventiva.