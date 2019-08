PJ detém três suspeitos assalto em ourivesaria de Lousada

A Polícia Judiciária (PJ) deteve três homens suspeitos de roubo em ourivesaria ocorrido na quarta-feira, em Lousada, no distrito do Porto, informou esta terça-feira a autoridade.Segundo a PJ, os autores do roubo apontaram uma arma à funcionária do estabelecimento, "manietaram-na e fecharam-na numa divisória daquele espaço".Os suspeitos apoderaram-se de 15 mil euros em numerário e diversos objetos de ourivesaria e relojoaria, no valor aproximado de 25 mil euros.A investigação policial conduziu à detenção dos autores do furto quando, segundo a autoridade, se preparavam para deixar o país.Foi ainda possível proceder à apreensão de vários objetos que "fortemente indiciam" os suspeitos da prática do crime, "nomeadamente a arma e a viatura presumivelmente utilizadas" e "alguns dos objetos em ouro roubados", refere ainda a polícia.Um dos detidos é de nacionalidade portuguesa, tem 39 anos e apresenta antecedentes criminais por roubos, tráfico de estupefacientes e falsificação de moeda.Os demais suspeitos, ambos com 35 anos, são de nacionalidade argentina e um deles já esteve preso em Espanha por roubos com violência.Os detidos vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.