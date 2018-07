Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Casal detido por fraude com cartão de crédito num hotel do Porto

Detidos, de 20 e 47 anos, são suspeitos da autoria de crimes de falsificação de documentos e informáticos.

15:34

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um casal que terá efetuado o pagamento da estadia numa unidade hoteleira do Porto com "utilização fraudulenta" dos dados de um cartão de crédito titulado por cidadão estrangeiro, divulgou esta terça-feira aquela força.



Em comunicado, a PJ refere que foram apreendidos aos suspeitos passaportes falsos, bem como documentação bancária e fiscal obtida com aqueles documentos, presumivelmente para cometimento de novos ilícitos.



"A identidade verdadeira dos detidos ainda se encontra em dúvida, face à existência de vários documentos de identificação que possuíam", acrescenta.



Diz ainda que a identidade será objecto de "cabal esclarecimento" através da cooperação policial internacional.



Os detidos, de 20 e 47 anos, são suspeitos da autoria de crimes de falsificação de documentos e informáticos.



Vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das respetivas medidas de coação.